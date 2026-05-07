Украина угрожает Европе нашествием устойчивых к антибиотикам «супербактерий»

Европа столкнулась с угрозой распространения устойчивых к антибиотикам «супербактерий» с Украины. Об этом пишет британская газета The I Paper.

По информации издания, боевые действия на Украине создали идеальные условия для появления опасных инфекций, которые нечувствительны к антибиотикам. Они распространяются с пугающей скоростью, превращая страну в «глобальный инкубатор». В публикации уточнили, что самую большую угрозу представляет бактерия Klebsiella pneumoniae, которая ежегодно уносит жизни более 100 тысяч человек по всему миру.

Заведующий хирургическим отделением во Львове Данило Туркевич заявил, что ситуация зашла настолько далеко, что мир возможно уже вступил в «постантибиотическую эру», так как это касается не только Украины, но и всей планеты, в том числе Европы. Медик объяснил, что ситуация с каждым днем только усугубляется из-за переполненных палат, плохого контроля за инфекциями и экономии препаратов.

Пациентов с ранениями с Украины эвакуируют в больницы по всей Европе. В частности, в статье приводятся результаты исследования Университета Хельсинки и больницы при нем. Оно показало, что из 8% беженцев с Украины, госпитализированных с ранениями, практически 80% были переносчиками бактерий с лекарственной устойчивостью.

Например, Klebsiella pneumoniae может вызывать пневмонию, инфекции мочевыводящих путей, сепсис при попадании в кровь, менингит, абсцессы в печени, селезенке, легких и пр.

Ранее медики предупредили о страшных последствиях распространения «супербактерий».