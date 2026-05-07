«Ситуация остается непростой»: глава РПЛ о получении «Ростовом» лицензии

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что положение футбольного клуба «Ростов» остается сложным, несмотря на получение лицензии для участия в следующем сезоне чемпионата России, передает Sport24.

«Ситуация в «Ростове» остается непростой, хотя клуб вчера прошел лицензирование на следующий сезон. Очень рад, что это произошло. Благодарен коллегам из «Ростова» и представителям РФС, которые нашли вариант для получения лицензии. Тем не менее, у клуба еще остаются некоторые сложности. Об этом говорили и руководители «Ростова»», — сказал Алаев.

Ранее в СМИ появилась информация о серьезных финансовых трудностях «Ростова».

2 мая команда на выезде обыграла махачкалинское «Динамо» со счетом 2:1. Голы забили Ян Джапо и Роналдо. В составе «Динамо» отличился Гамид Агаларов с пенальти.

После 28 туров РПЛ «Ростов» занимает 10-е место, набрав 30 очков. Следующий ответный матч команда против махачкалинского «Динамо» проведет 10 мая.

