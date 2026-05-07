«Иногда имеет место шантаж»: Киркоров снова выиграл суд из-за спора о пирсе

Московский областной суд отклонил апелляционную жалобу бизнесмена Глеба Рыськова, оставив в силе решение по делу о земельных участках Филиппа Киркорова. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе артиста.

Спор касался земельного участка артиста на берегу Москвы-реки в Красногорске, которым Киркоров владеет с 2014 года. Рыськов требовал сделать личный пирс певца общедоступным и снести ряд построек, считая их незаконными. В феврале этого года адвокаты Киркорова уже выиграли дело в суде первой инстанции, а теперь решение подтверждено на уровне апелляции.

Интересы Киркорова в процессе представлял адвокат Роман Кузьмин. Комментируя судебное разбирательство Киркоров заявил, что некоторые люди пытаются нажиться на знаменитостях, подавая сотни исков против разных медийных лиц.

«Часто они приходят на первые заседания и как только понимают, что их уловка в суде не проходит, тут же испаряются. Иногда имеет место шантаж. Требуют: «заплатите деньги, а мы заберем свой иск». У меня с такими людьми разговор короткий: «Встретимся в суде!» — отметил он.

В завершение артист подчеркнул, что подобные суды, как показывает практика, выигрышные, потому что у него с законом нет проблем.

«Я благодарен суду за объективное, полное и всестороннее рассмотрение дела», — подытожил он.

