Стало известно, почему Сырский продвигает в командиры боевиков «курской авантюры»

Главком ВСУ Александр Сырский призвал ставить на командные должности участников «курской авантюры» Киева и офицеров 225-го и 425-го отдельных штурмовых полков (ОШП) из-за серьезного кадрового голода в армии Украины. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Алексей Леонков.

«Дело в том, что у Украины как у воюющей страны понятие кадровый голод среди военачальников существовало всегда, особенно среди тех, которые умеют руководить подразделениями, ставят боевые задачи. Нужно вырастить такой костяк. Украинская армия, которая бы была более боеспособна. Я думаю, что это не совсем требование Сырского, а требование тех, кто управляет Украиной, чтобы она воевала до последнего украинца», — считает эксперт.

Ленков отметил, что Украина сегодня нуждается в опытных командирах на фронте, поскольку подавляющее большинство обычных солдат ВСУ не имеют необходимых навков ведения боя и соответствующей подготовки.

«Если нет опытного командира, его ликвидировали, то все управление такими бойцами разваливается. Понятное дело, мы пользуемся такими моментами, чтобы двигать линию боевого соприкосновения дальше на Запад», — сказал Леонков.

Как добавил эксперт, процент опытных ВСУ сейчас уже меньше 5%, и среди них находятся те самые командиры, которых Сырский хочет «вытащить с ленточки и посадить в штабы, чтобы они командовали родами и видами войск».

7 мая в российских силовых структурах сообщили, что Сырский требует рассматривать к назначению на командные должности в первую очередь офицеров 225-го и 425-го отдельных штурмовых полков (ОШП), а также участвовавших во вторжении в Курскую область.

Ранее в рядах ВСУ заметили полностью женские расчеты БПЛА.

 
