Суд в США отменил указ Трампа по мигрантам

Апелляционный суд округа Колумбия признал незаконным ключевой пункт миграционной политики президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Речь идет об исполнительном указе, который приостанавливал доступ к процедуре предоставления убежища на южной границе США.

Суд постановил, что Трамп превысил свои полномочия, поскольку иммиграционные законы страны гарантируют право подавать заявление на убежище.

До этого власти США приказали сотрудникам иммиграционной и таможенной службы (ICE) не вступать в контакт с провокаторами во время мигрантских рейдов в штате Миннесота на фоне массовых протестов. Новые инструкции предусматривают, что сотрудники должны преследовать исключительно тех мигрантов, у которых есть уголовные обвинения или судимости.

В конце января сотрудник иммиграционной службы США выстрелил в мужчину во время протестов в Миннеаполисе, где продолжается операция по поиску нелегалов. Это не первый подобный инцидент: несколькими неделями ранее сотрудники службы также выстрелили в 37-летнюю женщину. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что США могут начать депортировать нелегалов через Аргентину.

 
