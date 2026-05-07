В Кремле высказались о продаже бизнеса банка Unicredit в РФ

Песков рассказал об отсутствии решений по продаже бизнеса банка Unicredit в РФ

Россия пока не принимала никаких решений по вопросу возможной продажи российского бизнеса банком Unicredit. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Никаких решений на этот счет пока не выносилось», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что в настоящее время действует специальный режим, поэтому обращение будет рассмотрено, когда оно поступит.

7 мая стало известно, что итальянская банковская группа UniCredit заключила предварительное соглашение о продаже части своей российской дочерней компании. Покупателем выступил частный инвестор из ОАЭ.

В апреле газета «Коммерсантъ» писала, что Uniсredit задумалась о ликвидации российского банка вместо его продажи. Как пишет издание, сейчас банк активно распродает активы и сокращает персонал. За 2025 год кредитный портфель снизился вдвое, а число сотрудников уменьшилось почти на 40%.

Ранее стало известно о переговорах с иностранными банками по открытию филиалов в РФ.