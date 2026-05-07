В Кремле рассказали о формате акции «Бессмертный полк»

Песков: Бессмертный полк пройдет в онлайн-формате и очно в ряде стран
Акция «Бессмертный полк» в этом году состоится как онлайн, так и очно. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате, он будет очным в ряде стран, где проявляют интерес к акции. Что касается парада, было детальное сообщение Минобороны две недели назад. С тех пор ничего не изменилось», — сказал представитель Кремля.

Парад Победы в Москве в этом году проведут без военной техники, это решение связано в том числе с террористической активностью Киева и заявлениями президента Украины Владимира Зеленского о желании запустить дроны ВСУ в сторону Москвы. До этого он объявил, что Киеву не нужно перемирие в праздничный день.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, парад состоится, но в усеченном формате. Завершится парад пролетом авиации — летчики штурмовиков Су-25 раскрасят небо Москвы в цвета российского триколора. Аналогичные ограничения ввели и в других регионах, например, в Санкт-Петербурге. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

