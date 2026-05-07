Пашинян отказался приезжать на Парад Победы в Москву

Пашинян заявил Путину, что не приедет на Парад Победы из-за предвыборной кампании

Премьер-министр Армении Никол Пашинян проинформировал президента России Владимира Путина о том, что не приедет на Парад Победы в Москву из-за предвыборной кампании. Об этом сообщает РИА Новости.

«Во время своего визита в Москву 1 апреля я проинформировал президента России, что, поскольку в Армении начинается предвыборная агитация, я не смогу принять участие в мероприятиях 9 мая», — сказал премьер Армении.

В Ереване 5 мая состоялся первый в истории двусторонний саммит Армения — Европейский союз. Событие стало знаковым этапом в сближении страны с европейскими структурами и ознаменовало смену ее внешнеполитического вектора.

Позже спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что действия Армении не направлены против России. По его словам, «Армения обеспечивает свою безопасность, проводит свою политику». Тот подход, что Армения должна преследовать свои национальные интересы с оглядкой на РФ, неправилен, подчеркнул Симонян.

Ранее в Совфеде назвали «сходкой в Ереване» саммит с участием Зеленского.