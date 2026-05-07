Юрист рассказал, отберут ли у пьяного россиянина права за езду на автопилоте Tesla

Водитель в состоянии опьянения не избежит административной ответственности, даже если его Tesla движется на автопилоте. Об этом журналу Motor рассказал автоюрист Лев Воропаев.

«Если водитель будет находиться за управлением в состоянии опьянения такого автомобиля, то его привлекут к ответственности по статье 12.8 КоАП. Действующее законодательство пока каких-либо исключений в этой части не предусматривает», — рассказал Воропаев.

Как пояснил юрист, в российских законах нет отдельного понятия «управление автопилотом». Поэтому даже когда Tesla едет в автоматическом режиме, за рулем юридически находится водитель. Именно он признается управляющим транспортным средством, в том числе с использованием систем автопилота.

По словам адвоката, это значит, что за пьяное вождение за рулем автомобиля с работающим автопилотом водителю грозит полный набор наказаний: освидетельствование, штраф, лишение прав. Законодательство не предусматривает никаких послаблений независимо от действия автономной системы.

