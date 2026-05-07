В аэропорту Екатеринбурга раскрыли причину эвакуации

Пожарная тревога в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге сработала из-за реакции датчика во время технических работ. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе воздушной гавани, отметив, что возгорания в здании не было.

О том, что эвакуацию объявили в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, 7 мая сообщил Telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург». Отмечалось, что на территории воздушной гавани сработала пожарная тревога, всех пассажиров попросили покинуть здание.

