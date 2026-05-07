В Сочи объявили беспилотную опасность

В Сочи ввели режим беспилотной опасности. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Андрей Прошунин.

«На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», — написал он.

Как пишет Telegram-канал Baza, местные жители слышат взрывы в небе.

Очевидцы сообщают о работе систем противовоздушной обороны. Аэропорт курортного города временно ограничил работу, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) введены временные ограничения на работу аэропорта Сочи», — сказано в сообщении.

Министерство обороны РФ заявило, что всего в течение ночи над территорией страны перехватили и уничтожили 347 дронов Вооруженных сил Украины. Часть из них сбили в Краснодарском крае, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Остальные беспилотники ликвидировали над акваторией Каспийского моря, в Крыму, Калмыкии, Адыгее и 11 областях. Среди них — Курская, Ростовская, Белгородская, Воронежская, Орловская, Новгородская, Калужская, Липецкая, Брянская, Волгоградская и Пензенская.

Ранее пассажирский самолет экстренно сел в Санкт-Петербурге из-за угрозы атаки БПЛА.

 
