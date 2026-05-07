В Кремле сообщили о дополнительных мерах безопасности из-за угроз Киева

Песков заявил о дополнительных мерах для безопасности Путина на фоне угроз Киева
Российская сторона принимает дополнительные меры по обеспечению безопасности на фоне угроз Киева сорвать военный парад в Москве. Об этом в ходе регулярного брифинга сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у него, принимаются ли дополнительные меры для обеспечения безопасности главы государства.

«Безусловно», — ответил представитель Кремля.

В начале недели министерство обороны РФ заявило, что в соответствии с распоряжением президента Владимира Путина было решено объявить перемирие в честь празднования 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Ожидается, что оно будет действовать 8 и 9 мая. При этом в ведомстве подчеркнули, что Москва «рассчитывает, что украинская сторона последует этому примеру».

Однако глава Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Армении, пригрозил появлением беспилотников на параде в российской столице. Комментируя это заявление, депутат Государственной думы Виктор Соболев в беседе с «Газетой.Ru» выразил уверенность, что российская сторона способна защитить Красную площадь в Москве от любых дронов.

Ранее в ГД рассказали об ответе на возможные попытки Киева сорвать парад в Москве.

 
