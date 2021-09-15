Международные наблюдатели представили промежуточный отчет о подготовке выборов в ГД

В промежуточном отчете Миссии наблюдателей от СНГ о ходе наблюдения за подготовкой и проведением выборов депутатов Госдумы отмечается, что ЦИК провел большую работу по обучению избирательных комиссий всех уровней, говорится в

«Наблюдатели от СНГ при посещении в рамках долгосрочного мониторинга территориальных и участковых комиссий отмечают профессионализм их членов, обеспеченность комиссий законодательными актами, методическими и информационными материалами, необходимым для организации голосования оборудованием», — сообщается в докладе.

На основании приглашения России Миссия наблюдателей от СНГ осуществляет мониторинг подготовки и проведения выборов депутатов Государственной думы. В ее составе аккредитовано 68 наблюдателей, представляющих республики СНГ, Межпарламентскую Ассамблею государств – участников СНГ, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России, Парламентскую Ассамблею ОДКБ, Постоянный Комитет Союзного государства, Исполнительный комитет СНГ. Долгосрочное наблюдение осуществляют пять представителей.

По заказу ЦИК разработано программное обеспечение «Интерактивный рабочий блокнот УИК», содержащее пошаговый алгоритм всех действий участковой комиссии, отмечается в докладе. Также подготовлены памятки для отдельных участников избирательного процесса (представителей СМИ, сотрудников полиции, наблюдателей, волонтеров), которые размещаются на сайтах ЦИК и Российского центра обучения избирательным технологиям (РЦОИТ).

Авторы доклада подчеркивают, что Центральная комиссия совместно РЦОИТ проводят большую работу по дистанционному обучению членов избирательных комиссий всех уровней с использованием обучающих курсов для членов ОИК, ТИК и УИК.

Международные наблюдатели также отмечают активное участие политических партий в формировании избирательных комиссий всех уровней. Свыше 40% членов избирательных комиссий субъектов РФ, более половины членов ТИК и УИК назначены по предложениям политических партий.

Миссия наблюдателей от СНГ изложит окончательные выводы и оценки по результатам мониторинга избирательной кампании в РФ в итоговом документе после проведения выборов.