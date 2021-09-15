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Еврокомиссия одобрила выделение Киеву второго транша макрофинансовой помощи на €600 млн

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Markus Schreiber/AP

Европейская комиссия одобрила выделение Украине второго транша макрофинансовой помощи на €600 млн. Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии по экономическим вопросам Валдис Домбровскис в интервью украинскому СМИ.

По его словам, Киев получит эти деньги в конце октября.

«Это вторая и последняя выплата в рамках данной программы на общую сумму €1,2 млрд», — сказал европейский чиновник.

Он также подчеркнул, что украинские власти «выполнили согласованные политические условия».

В декабре прошлого года стало известно, что Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставит Украине три кредитных соглашения на €640 млн. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль тогда назвал эти соглашения «признаком большой поддержки», которую Европейский союз предоставляет Украине.

Годом ранее Киев получил от ЕС €190 млн на приобретение медицинского оборудования.

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