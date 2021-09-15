Россиянам рассказали, как оформить пенсию супруга на себя

В Пенсионном фонде России рассказали, что при смерти супруга, чья пенсия была выше, вдова или вдовец имеют право на оформление выплаты вместо своей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ПФР.

Как уточнили в фонде, перейти на пенсию по случаю потери кормильца имеет право овдовевший супруг, если он достиг пенсионного возраста или признан инвалидом, однако такой переход не всегда выгоден.

«Фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца на 50% меньше, чем к пенсии по старости. Поэтому овдовевший супруг получит пенсию не в том размере, что была у его мужа (жены)», — добавили в ведомстве.

Также россиян предупредили, что не будет специальных доплат при переходе на пенсию мужа или жены. Речь идет о сельском или северном стаже.

«Не повышается пенсия при достижении 80-летнего возраста», — обратили внимание в фонде.

Несмотря на переход на пенсию супруга, соотечественники в любой момент смогут вернуться на получение пенсии по старости. Для этого понадобится написать заявление.

Ранее сообщалось, что в Госдуме рассмотрят проект индексации пенсий работающим пенсионерам.