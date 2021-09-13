Регулятор Германии получил документы на сертификацию «Северного потока – 2»

Германский регулятор (Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur) получило документы на сертификацию предприятия «Северный поток – 2» как независимого газотранспортного оператора. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря агентства Фите Вульфа.

По его словам, предприятие передало все необходимые документы.

Как рассказал Вульф, по закону на рассмотрение и принятие решения у регулятора есть до четырех месяцев времени, затем решение должно быть представлено в Еврокомиссию.

Он уточнил, что речь не идет о запуске газопровода, только о его сертификации и соответствии нормам газовой директивы Евросоюза. Если на время ввода в эксплуатацию трубопровода сертификата от агентства не будет, это может грозить штрафами.

Ранее председатель партии «Альтернатива для Германии» Йорг Мойтен предсказал ФРГ «конец как промышленной державе», если она откажется от «Северного потока — 2».

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину и Польшу.