Цена газа в Европе достигла рекордных $730 за тыс. кубометров

Цена газа на европейском рынке достигла очередного рекорда, превысив отметку $730 за тысячу кубометров, приводит ТАСС данные биржи ICE.

«Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в понедельник достигла $731,5 за 1 тыс. куб. м, или €59,95 за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч)», — говорится в сообщении.

Прошлый рекорд цены на газ в Европе был зафиксирован в конце августа, тогда, впервые в истории стоимость превысила $600 за 1 тыс. кубометров. На спотовом рынке цена также приближалась к рекордным значениям, достигнув $580 за торговую единицу. Уточняется, что главным фактором роста цены является низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы при ограниченном поступлении газа по трубопроводам и в сжиженном виде.

В начале августа «Газпром» снизил объемы закачки газа в крупнейшие хранилища Европы. Транзит упал в резервуары Австрии, Германии и Нидерландов.