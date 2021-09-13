Минпромторг раскритиковал законопроект о расширенной ответственности производителей

Замглавы Минпромторг Виктор Евтухов сообщил, что его ведомство не согласовало законопроект, предусматривающий актуализацию института расширенной ответственности производителей (РОП). Как пишут «Известия» замечания направлены в адрес Минприроды.

Основное разногласие между ведомствами вызвал запрет на продажу товаров в Российской Федерации, сведения о которых не внесены в государственную информационную систему учета отходов.

По мнению Евтухову, такое нововведение «может повлечь серьезные негативные последствия для экономики государства в виде резкого сокращения товарооборота, нарушения функционирования всей товаропроводящей цепи».

Также в Минэкономразвития считают, что разработанный проект Миноприроды следует принять только через два года. В министерстве опасаются дефицита социально значимых товаров.

Ранее глава Минприроды обвинил компании «с мировым именем» в обмане российских властей. По словам главы ведомства, компании подают заведомо недостоверные данные об утилизации товаров и упаковки. По его словам, они это делают «не стыдясь», но все видно по их отчетам. С 2022 года в России ужесточаются правила утилизации. Но уже сейчас, с 2015 года, действует механизм расширенной ответственности производителя (РОП). Производители обязаны утилизировать использованные товары и упаковку или платить экосбор.