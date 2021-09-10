В Кремле видят общую заинтересованность в скорейшем разрешении Германией поставок газа по СП — 2

Администрация президента России никак не участвует в переговорах с немецким регулятором по «Северному потоку — 2», это не прерогатива Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции с журналистами.

«Это вопрос не к Кремлю, а к «Газпрому» , — подчеркнул официальный представитель Кремля.

По его словам, Москва заинтересована в том, чтобы процесс шел быстрее.

«Мы все заинтересованы, чтобы это было это было гораздо быстрее», — отметил Песков, отвечая на вопрос, как быстро Германия может дать разрешение на поставки газа по маршруту.

От запуска «Северного потока--2» выиграет и Россия как поставщик, так и потребители, подчеркнул представитель Кремля.

Ранее в МИД РФ заявили, что на днях была осуществлена сварка последней трубы второй нитки газопровода «Северный поток — 2», а представители «Газпрома» подтвердили, что первые поставки газа по газопроводу в Европу могут быть осуществлены до конца этого года.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину и Польшу.