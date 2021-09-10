ЦБ предлагает дать возможность россиянам отзывать личные данные у компаний

Центробанк совместно с кредитными организациями планирует обсудить создание платформы для обработки персональных данных, но для реализации проекта существует ряд препятствий. Об этом сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, ее слова приводит РБК.

«Мы сделали такую платформу в рамках «Цифрового профиля», но она сейчас касается только предоставления информации с «Госуслуг», из госисточников. Мы двумя руками за то, чтобы такую платформу сделать для коммерческих согласий», — сказала она.

В Центробанке, в свою очередь, пояснили, что эта идея перспективная и целесообразная, она позволит значительно упростить процесс предоставления данных из разных коммерческих источников с согласия гражданина и управлять ими.

В тоже время, реализации проекта может помешать федеральное законодательство, а также в нежелание граждан передавать свои данные фактически неограниченному кругу лиц. В любом случае, эта система должна будет соответствовать нормам ФЗ «О персональных данных», уточнили в РБК.

Ранее Центробанк рекомендовал кредитным организациям активнее предупреждать клиентов о рисках мошенничества и использовать все имеющиеся ресурсы, чтобы охватить максимальное количество клиентов.