Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Польше сравнили Евросоюз с Третьим Рейхом и СССР 21:27
Песков ответил на вопрос о кандидатуре на пост главы МЧС 21:25
Власти Египта будут оплачивать расходы заболевших коронавирусом туристов 21:24
Малахов объяснил причину ухода с «Первого канала» 21:21
Вратарь «Краснодара» Сафонов рассказал, почему его не вызвали в сборную 21:12
Роскомнадзор предостерег зарубежные IT-компании от вмешательства в российские выборы 21:06
В Челябинской области неизвестный преследует школьников на автомобиле 21:01
В ЕС заявили, что временное правительство Афганистана не отражает обязательств... 21:00
Напавшему на филиал Банка Грузии мужчине предъявили обвинение в совершении... 20:53
Отмечающая 100-летие икона стиля назвала современных звезд одинаковыми 20:49

Нацбанк Украины ужесточает борьбу с рекордным ростом цен

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Александр Демьянчук/РИА «Новости»

Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 8,5% с 8% годовых. Информация об этом размещена
на официальном сайте регулятора.

Тем самым Нацбанк намерен взять под контроль цены. «Ужесточение монетарной политики будет способствовать удержанию под контролем инфляционных ожиданий и возвращению инфляции на траекторию устойчивого замедления до цели 5%», — говорится в пояснении Нацбанка.

Инфляция на Украине сейчас превышает 10%. Прогнозируется, что в течение сентября-октября инфляция будет оставаться в диапазоне 10-11%.

Регулятор 12 июня 2020 года снизил учетную ставку до 6% с 8% годовых, после чего поддерживал ее неизменной. В марте и апреле 2021 года учетная ставка повышалась.

Максимальной учетная ставка — 30% — была в середине 2015 года. Минимальной ставка была в прошлом году – 6% годовых.

Нацбанк не скрывает, что хочет не только взять цены под контроль (через повышение стоимости денег), но и хочет доказать Международному валютному фонду, что действует независимо от правительства.

Ранее украинский кабмин требовал от Нацбанка снизить учетную ставку в расчете на то, что это даст экономике дешевые кредиты. Но МВФ против политического вмешательства в деятельность Нацбанка. В противном случае МВФ может отказать в предоcтавлении Украине очередного транша в размере $5 млрд.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что украинский президент Владимир Зеленский счел несправедливыми требования, выдвигаемые МВФ к Украине.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
И снова рекорд. Стоимость газа в Европе впервые превысила $700
Цены на газ установили новый максимум на лондонской бирже
«Уничтожителю Крымского моста» ищут новые цели
Зачем Украина модернизирует устаревший ракетный комплекс «Нептун»
«Использовали плиту как своего рода костер»
В чем причины взрыва в Ногинске и как избежать его повторения в будущем
Меркель записалась в феминистки
Лукашенко назвал белорусов и русских «практически единым народом»
Цена газа в Европе впервые превысила $700 за тысячу кубометров
В Кремле предупредили об ответных мерах в случае вступления Украины в НАТО
Новости и материалы
В Польше сравнили Евросоюз с Третьим Рейхом и СССР
Песков ответил на вопрос о кандидатуре на пост главы МЧС
Власти Египта будут оплачивать расходы заболевших коронавирусом туристов
Малахов объяснил причину ухода с «Первого канала»
Вратарь «Краснодара» Сафонов рассказал, почему его не вызвали в сборную
Роскомнадзор предостерег зарубежные IT-компании от вмешательства в российские выборы
В Челябинской области неизвестный преследует школьников на автомобиле
В ЕС заявили, что временное правительство Афганистана не отражает обязательств талибов*
Напавшему на филиал Банка Грузии мужчине предъявили обвинение в совершении теракта
Отмечающая 100-летие икона стиля назвала современных звезд одинаковыми
Facebook и Ray-Ban показали первые умные очки со встроенными камерами
Роналду — о переходе в МЮ: я не приехал сюда отдыхать
В МИД РФ заявили, что США не движутся в направлении решения визовой проблемы с Россией
Агент Маньяков рассказал, что зимой «Спартак» могут ожидать интересные трансферы
В МИД призвали США быть готовыми к последствиям в случае размещения оружия в космосе
NI заявило о подготовке России к партизанской войне с НАТО
Экипаж съемочной группы с Пересильд и Шипенко успешно сдал экзамены перед полетом в космос
Прославившийся метровыми кебабами повар оказался самой богатой звездой TikTok
Все новости
«Найдет для возрождения место, где нет порядка»
Эксперты оценили возможность воссоздания «Аль-Каиды*» в Афганистане
Холодный август: в Москве начали дешеветь новостройки
Риелторы зафиксировали снижение цен на новостройки в столице
«Готов обменять «Бураны» на голову Кенесары хана»
Рогозин и владелец «Бурана» поспорили об ответственности за советский ракетоплан
«Для Европы это непривычно и унизительно»
Как афганский кризис обострил отношения между Евросоюзом и США
«Медузы разогнали отдыхающих»: на Украине выдвинули экзотические претензии к России
На Украине назвали нашествие медуз предметом возможного иска к России
На Западе и в Арктике: около 200 тысяч военных примут участие в совместных учениях
В России и Белоруссии стартовали учения «Запад-2021»
Пугачева, Галкин, Сюткин: кто приехал на похороны Краснова
Как лесные грибы стали мировым деликатесом
Грибные блюда как новый гастрономический тренд
«Вряд ли кто-то готов прислушиваться к этим воплям»
В Кремле надеются, что никто не сможет помешать вводу «Северного потока-2»
«Встреча ради встречи нам не нужна»
Лавров назвал шизофренией идею Украины о новой встрече в Нормандском формате
«Внесли свой вклад в Великую Победу»: городов трудовой доблести станет больше
Еще 12 населенных пунктов России получат звание «Город трудовой доблести»
«Летающий Чернобыль». Почему Запад боится «Буревестника»
Эксперты считают экологическую опасность при испытаниях ракеты «Буревестник» преувеличенной
«Конкретных прикидок нет»: Россия не обсуждает встречу Путина и Байдена
Кремль опроверг слухи о подготовке встречи президентов России и США
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях