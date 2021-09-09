Нацбанк Украины ужесточает борьбу с рекордным ростом цен

Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 8,5% с 8% годовых. Информация об этом размещена

на официальном сайте регулятора.

Тем самым Нацбанк намерен взять под контроль цены. «Ужесточение монетарной политики будет способствовать удержанию под контролем инфляционных ожиданий и возвращению инфляции на траекторию устойчивого замедления до цели 5%», — говорится в пояснении Нацбанка.

Инфляция на Украине сейчас превышает 10%. Прогнозируется, что в течение сентября-октября инфляция будет оставаться в диапазоне 10-11%.

Регулятор 12 июня 2020 года снизил учетную ставку до 6% с 8% годовых, после чего поддерживал ее неизменной. В марте и апреле 2021 года учетная ставка повышалась.

Максимальной учетная ставка — 30% — была в середине 2015 года. Минимальной ставка была в прошлом году – 6% годовых.

Нацбанк не скрывает, что хочет не только взять цены под контроль (через повышение стоимости денег), но и хочет доказать Международному валютному фонду, что действует независимо от правительства.

Ранее украинский кабмин требовал от Нацбанка снизить учетную ставку в расчете на то, что это даст экономике дешевые кредиты. Но МВФ против политического вмешательства в деятельность Нацбанка. В противном случае МВФ может отказать в предоcтавлении Украине очередного транша в размере $5 млрд.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что украинский президент Владимир Зеленский счел несправедливыми требования, выдвигаемые МВФ к Украине.