В рядах украинской армии растет число случаев дезертирства и добровольной сдачи в плен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

По данным ведомства, в украинском обществе растет недоверие к власти.

«Усиливается недоверие к государственным институтам, стремительно распространяется апатия. В рядах ВСУ увеличивается число случаев дезертирства и добровольной сдачи в плен», — поделились в пресс-бюро.

До этого президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения со студентами из города Черновцы заявил, что из-за дезертирства одного подразделения с боевых позиций, которое поддалось давлению своего офицера, многие солдаты ВСУ попали в окружение или в российский плен. Зеленский рассказал, что окружение произошло потому, что один из офицеров дезертировавшего подразделения смог надавить на подчиненных и заставить их бросить позиции.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.