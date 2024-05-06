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Десятки человек получили ранения при атаке дронов ВСУ в Белгородской области

Минздрав: число пострадавших при атаке БПЛА в Белгородской области достигло 40

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При атаке беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области 40 человек получили ранения. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает РИА Новости.

«По оперативным данным, в результате атаки украинских националистов с применением дронов в Белгородской области 40 человек получили ранения, среди них трое детей», — сказал Кузнецов.

По его словам, 30 человек, включая детей, были доставлены в больницы. Десять человек получили амбулаторную помощь.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что число пострадавших при атаке беспилотников ВСУ на две «Газели», которые везли сотрудников компании «Агро-Белогорье» на работу, достигло 35.

Также глава региона опубликовал фотографию с места инцидента. В настоящее время на месте работают все оперативные службы.

Ранее «Газета.Ru» перечислила 5 правил выживания в Белгороде.

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