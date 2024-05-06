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Медведев назвал «хором негодяев» политиков, призывающих к отправке войск на Украину

Медведев счел циничным расчетом призывы к отправке войск на Украину

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что западная политическая элита является «хором безответственных негодяев» в связи с их призывом к отправке войск на Украину.

К их числу он отнес представителей конгресса США, французское и британское руководство, а также «отдельных безумцев» из стран Балтии и Польши.

«И это не весеннее обострение, а циничный расчет на политические дивиденды. Происходит какая-то тотальная деградация правящего класса на Западе», — считает Медведев.

По его словам, этот правящий класс не осознает, что отправка западных войск на Украину «повлечет прямое вступление их стран в войну», и на это РФ придется отвечать не только на территории нынешнего конфликта.

В этом случае никому из них не укрыться, наступит мировая катастрофа, написал зампред СБ РФ и добавил, что поэтому Генштаб ВС РФ начал подготовку к учениям, включая мероприятия по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

6 мая в Минобороны РФ заявили, что Генштаб по поручению президента страны Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа и сил ВМФ.

Ранее Лавров оценил слова главы МИД Британии о праве Киева наносить удары по РФ.

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