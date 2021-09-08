Собянин: экономика Москвы вернулась на уровень 2019 года

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в интервью kp.ru о возвращении экономики Москвы на уровень допандемийного 2019 года.

«Сейчас в целом экономика города вышла на уровень 2019 года. По большинству показателей даже превзошла его. Видим это не только по статистике, но и по наполняемости бюджета», — сказал столичный мэр.

Он добавил, что самыми проблемными остается индустрия гостеприимства — гостиничный бизнес и общепит. Однако, по его словам, и эта отрасль постепенно восстанавливается.

В минувшем году Москва потеряла большой объем доходов на фоне роста незапланированных расходов, отметил Собянин.

«Разница по бюджету составила около 600 млрд рублей. Конечно, пострадали такие отрасли, как гостиничная, общепит, отчасти розничная торговля, туристический бизнес и отрасли, которые с ним связаны. <…> Мы начинаем догонять тот уровень, который планировали еще в 2019-м с учетом инфляции. Это говорит о том, что городская экономика достаточно диверсифицированная. Если даже какие-то отрасли проседают, другие компенсируют выпадающие доходы, и экономика в целом балансирует», — сказал градоначальник.

Ранее Собянин высказался о динамике заболеваемости COVID-19, которая ожидается в ближайшие месяцы.