В ПФР рассказали, как получать две пенcии сразу

Отделение ПФР по Москве и Московской области напомнило на своем сайте, что в России можно получать сразу две пенсии.

«При определенных условиях некоторые граждане имеют право на одновременное получение двух пенсий: одной по линии силовых ведомств, другой — по линии ПФР. В частности, речь идет о бывших военнослужащих, работниках прокуратуры, Министерства обороны РФ, МВД, ФСБ и ряда других ведомств», — говорится в статье.

В Пенсионном фонде назвали условия, необходимые для получения второй пенсии: достижение общеустановленного возраста, наличие необходимого страхового стажа, достаточное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов, установленная по линии силового ведомства пенсия.

Страховой и общий трудовой стаж военных пенсионеров исчисляется без учета периода службы, которое предшествовало назначению пенсии по инвалидности, а также времени работы, учтенной при определении размера пенсии за выслугу лет, отметили в ПФР.

Если эти условия соблюдены, бывший военнослужащий может подать заявление о назначении дополнительной пенсии. Сделать это можно на сайте ПФР, через портал «Госуслуги», в территориальном отделении Пенсионного фонда или МФЦ.

Ранее в ПФР объяснили причины ошибок при начислении пенсии.