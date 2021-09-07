ФАС проверит рынок стройматериалов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет дополнительные проверки на рынке строительных материалов. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«К проведению дополнительных проверок на рынках металлопродукции, древесных, нерудных и лакокрасочных материалов, цемента, кирпича, газобетона, минеральной ваты, листового стекла, кровельных материалов, битума, первичных полимеров ведомство подключило все территориальные органы», — отметили в ФАС.

Как подчеркнули в ведомстве, перечень проверяемых производителей и поставщиков стройматериалов расширен в связи с многочисленными жалобами.

В первом полугодии прошлого года служба инициировала проверки крупных производителей бетона, кирпича, древесных материалов и ПВХ-продукции. Инспекционные рейды антимонопольщиков прошли во всех регионах страны, к проверкам строительных организаций и производителей основных стройматериалов подключились 84 территориальных органа ведомства.

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