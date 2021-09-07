В Счетной палате оценили вероятность снижения цен на жилье в России

Аудитор Счетной палаты Наталья Трунова заявила, что цены на жилье в России достигли максимума. Об этом она сообщила РИА «Новости».

Она подчеркнула, что ближайшие два-три года снижения цен и скидок можно не ждать. По мнению Труновой, на такой резкий скачок стоимости повлияли несколько факторов, в том числе подорожание стройматериалов и пандемия.

Ранее сообщалось, что с начала пандемии коронавируса стоимость ремонта квартир и дач выросла на 32% из-за подорожания стройматериалов. С IV квартала 2020 года на 80–100% выросла цена на продукцию из металла, на древесину – на 40-70%, стоимость утеплителей поднялась на 20-40%, а на битум дорожный на 40-60%.

Кроме этого, цены поднялись на фанеру, отделочные материалы, пластиковые окна, электротехническую и кабельную продукцию.

В связи с ростом цен Федеральная антимонопольная служба начала проверку крупных строительных компаний и производителей стройматериалов. После анализа информации ведомство даст оценку «о наличии или отсутствии нарушений антимонопольного законодательства в действиях хозяйствующих субъектов».