Российские кондитеры оценили ущерб от спора с Белоруссией из-за сиропа в конфетах

Экспортеры российских кондитерских изделий с октября 2020 года по август 2021-го из-за снижения объемов поставок недополучили около $9 млн выручки, сообщили РБК в Ассоциации предприятий кондитерской промышленности («Асконд»).

Причиной финансовых потерь стали ограничения на продажу в Белоруссии конфет с сорбитовым сиропом. Такая продукция российских производителей изымалась из оборота, если на ней не было предупреждения о том, что чрезмерное употребление может вызвать расстройство желудка.

По данным ассоциации, с такой проблемой на территории республики российские кондитеры столкнулись в октябре 2020 года, а на восстановление потерянных позиций на белорусском рынке может потребоваться 1,5 года.

Как уточняет издание, Белоруссия — второй после Казахстана покупатель произведенных в России кондитерских изделий. Так, в 2020 году в республику было поставлено около 105,5 тыс. тонн кондитерской продукции на $200 млн. Из них примерно 35% содержало сорбитовый сироп в качестве влагоудерживающего агента.

Ранее сообщалось, что российские кондитеры поменяют рецепты конфет из-за подорожания ингредиентов. Себестоимость производства кондитерских изделий в пандемию выросла примерно на 30%. Растут, в частности, цены на пальмовое и какао-масла. По этой причине конфеты с помадными, пралиновыми, фруктово-желейными начинками подорожали до 350 руб. за 1 кг.