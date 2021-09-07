Эксперт дал советы на случай, если банкомат не вернет карту

Юрисконсульт отдела по защите прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков заявил, что банкомат может не вернуть карту клиенту в ряде случаев, среди которых технический сбой. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По словам эксперта, также банкомат может «зажевать» карту, если человек ошибся при вводе пин-кода, случился сбой на стороне банка или произошли неполадки в работе банкомата.

Как подчеркнул Поздняков, несмотря на неприятную ситуацию, не надо паниковать и пробовать вернуть карту самим. В том случае, если денег наличными будет меньше, необходимо зафиксировать данный факт.

«Обязательно записать адрес и номер банкомата, запомнить время снятия и дату, а также сумму, которую вы вводили и которую получили. И сохранить чек, если банкомат его выдал», — пояснил он.

Также не стоит принимать помощь от посторонних лиц, предлагающих достать карту. Обязательно надо обращаться в отделение банка и писать заявление о произошедшем, изложив всю ситуацию, уточнил специалист.

Предполагается, что в срок до 30 календарных дней деньги должны вернуть, если данные инкассации подтвердят версию случившегося.

Ранее россиян предупредили о мошеннической схеме с накопленным кешбэком.