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Лоукостер Ryanair отказался от покупки самолетов Boeing

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Matt McKnight/Reuters

Ирландская авиакомпания Ryanair, позиционирующая себя как лоукостер, вышла из сделки по покупке самолетов Boeing 737 MAX 10, сообщает Reuters.

Бюджетный перевозчик Европы Ryanair является крупнейшим покупателем Boeing MAX. Ранее авиакомпания уже заказала 210 самолетов MAX 8-200. Первые 13 самолетов из этого заказа были получены авиаперевозчиком, еще 55 поступят это зимой. Новый заказ обсуждался несколько месяцев и, как ожидалось, сумма заказа должна была составить $33 млрд.

Генеральный директор Ryanair Group Майкл О'Лири ранее говорил, что был бы удивлен, если бы соглашение с Boeing было достигнуто в этом году. В понедельник, 6 сентября он заявил, что переговоры провалились.
«Мы разочарованы, что не смогли прийти к соглашению», — сказал О'Лири, дав понять, что переговорщики не сошлись в цене.

Аналитики авиационной отрасли говорят, что Boeing, скорее всего, будут вынужден сесть за стол переговоров и предложить более конкурентное предложение в условиях продолжающейся пандемии, неопределенности сроков выхода из кризиса и проблем в авиаотрасли. При этом уверенности Boeing придает сделка по продаже самолетов для United Airlines.

Отмечается, что самолеты серии MAX вынуждены были 20 месяцев простаивать после двух трагических авиакатастроф. Первая катастрофа произошла 29 октября 2018 года в Индонезии. В ней погибли 189 человек. Вторая авиакатастрофа случилась 10 марта 2019 года. Тогда в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines. В результате погибли 157 человек.

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