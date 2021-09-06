На барже «Фортуна» сварили последнюю трубу «Северного потока — 2», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании-оператора Nord Stream 2 AG.

«6 сентября специалисты трубоукладочной баржи «Фортуна» осуществили сварку последней трубы второй нитки газопровода «Северный поток — 2», после чего труба под номером 200 858 была погружена на дно Балтийского моря в германских водах», — указано в сообщении.

По данным оператора газопровода, в ближайшее время пройдут пусконаладочные работы по второй нитке и осуществление стыковки секции газопровода, идущей от берега Германии, с секцией, тянущейся из вод Дании.

«Северный поток — 2» будет способствовать удовлетворению долгосрочных потребностей энергетического рынка ЕС в импорте природного газа, обеспечивая надежные и безопасные поставки на разумных экономических условиях», — дополнили в пресс-службе Nord Stream 2 AG.

Ранее была завершена укладка последней трубы «Северного потока — 2».