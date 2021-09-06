Цена газа в Европе превысила $650 за 1 тысячу кубометров

Цена на газ в Европе в ходе торгов 6 сентября превысила показатель в $650 за 1 тыс. кубометров. Об этом свидетельствуют показатели лондонской биржи ICE, передает ТАСС.

Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в понедельник увеличилась до $654,1 за 1 тыс. куб. м, или €53,68 за МВт ч (действующий курс евро к доллару).

В настоящее время рост цены газа немного замедлился, но его стоимость в Европе все еще остается в районе $650 долларов за 1 тыс. куб. м. Всего с начала торгов 1 сентября газ подорожал на 3%.

Ранее эксперты заявили, что планы «Газпрома» по наращиванию запасов газа в подземных хранилищах России представляют угрозу для европейских потребителей.

Также эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович отмечал, что начало поставок по «Северному потоку — 2» может сбить цену на газ в Европе.