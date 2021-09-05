Биткоин может вырасти до $73-75 тысяч до конца года

Эксперт Центра стратегических разработок Акмаль Назиров заявил, что к концу года цена биткоина может подняться до $73-75 тыс. Его слова передает РИА «Новости».

Как рассказал Назиров, цена на биткоин в сентябре превысила $45 тыс. Он отметил, что есть фундаментальный фактор роста криптовалюты — повышенный интерес у крупных инвесторов и долгосрочных держателей в латиноамериканских странах.

«Глубина коррекции в 60% от максимальной цены в $65 тыс. в апреле 2021 года не помешала Bitcoin восстановить больше половины своего падения за три месяца. Сейчас валюта торгуется на отметках в $50 тыс. Сильным сигналом для продолжения восхождения криптовалюты является пересечение глобальной трендовой линии, что позволит цене идти выше своих максимумов», — сказал Назиров.

Ранее сообщалось, что 2 сентября цена биткоина выросла до $50 тыс., а капитализация превысила $940 млрд. По мнению экспертов, если тренд продолжится, капитализация перешагнет отметку $1 трлн.