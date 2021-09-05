Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #ВЭФ2021 #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Эксперты оценили риск штрафов за установку в автомобиле дополнительных динамиков 17:05
В Индии от вируса Нипах умер ребенок 17:05
Российского тяжелоатлета отстранили за допинг до 2035 года 17:04
Власти Гвинеи заявили, что президентская охрана отразила атаку на резиденцию 17:01
Стало известно, на что жаловались заключенные колонии, где произошла массовая драка 16:55
Направлявшийся в Махачкалу катер с семью людьми перестал выходить на связь 16:48
В Крыму задержали пять человек по делу о диверсии на газопроводе 16:46
Умерла вокалистка группы Girls Aloud Сара Хардинг 16:39
Российский тренер объяснил, почему национальная команда испытывает проблемы 16:36
Лидер мятежников в Гвинее объявил о роспуске правительства и закрытии границ... 16:29

Биткоин может вырасти до $73-75 тысяч до конца года

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Эксперт Центра стратегических разработок Акмаль Назиров заявил, что к концу года цена биткоина может подняться до $73-75 тыс. Его слова передает РИА «Новости».

Как рассказал Назиров, цена на биткоин в сентябре превысила $45 тыс. Он отметил, что есть фундаментальный фактор роста криптовалюты — повышенный интерес у крупных инвесторов и долгосрочных держателей в латиноамериканских странах.

«Глубина коррекции в 60% от максимальной цены в $65 тыс. в апреле 2021 года не помешала Bitcoin восстановить больше половины своего падения за три месяца. Сейчас валюта торгуется на отметках в $50 тыс. Сильным сигналом для продолжения восхождения криптовалюты является пересечение глобальной трендовой линии, что позволит цене идти выше своих максимумов», — сказал Назиров.

Ранее сообщалось, что 2 сентября цена биткоина выросла до $50 тыс., а капитализация превысила $940 млрд. По мнению экспертов, если тренд продолжится, капитализация перешагнет отметку $1 трлн.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Осужденных били по голове ножками от табурета»
В ИК-14 в Хабаровском крае произошел бунт, есть раненые и погибшие
Госпереворот в Гвинее: военные арестовали президента Конде
Государственный переворот в Гвинее инициировали спецназовцы
США всех бросили: почему Евросоюз хочет собственную армию
Генсек НАТО Столтенберг выступил против создания единых военных сил Евросоюза
Порошенко: Зеленский не смог достигнуть успеха в Вашингтоне
Московский суд запретил Google и «Яндексу» отображать фразу «Умное голосование» в поиске
Захарова: у Москвы нет понимания относительно встречи по Афганистану в формате G7
В новом международном аэропорту Карабаха приземлился первый самолет
Новости и материалы
Эксперты оценили риск штрафов за установку в автомобиле дополнительных динамиков
В Индии от вируса Нипах умер ребенок
Российского тяжелоатлета отстранили за допинг до 2035 года
Власти Гвинеи заявили, что президентская охрана отразила атаку на резиденцию
Стало известно, на что жаловались заключенные колонии, где произошла массовая драка
Направлявшийся в Махачкалу катер с семью людьми перестал выходить на связь
В Крыму задержали пять человек по делу о диверсии на газопроводе
Умерла вокалистка группы Girls Aloud Сара Хардинг
Российский тренер объяснил, почему национальная команда испытывает проблемы
Лидер мятежников в Гвинее объявил о роспуске правительства и закрытии границ страны
В Приморском крае школьниц приговорили к ограничению свободы за осквернение памятника
Хабиб сделал выбор между Роналду и Месси
В СБУ поступило сообщение об угрозе убийства Зеленского
Guinee News: мятежники задержали президента Гвинеи
Телеведущий Соловьев: странно, когда мяч получает русский народный вратарь Гильерме
Врачи из Косово достали из мужчины проглоченный телефон Nokia
Под Волгоградом пенсионер набросился на продавщицу за отказ разменять деньги
Дворкович оценил дебют Карпина в сборной России
Все новости
«К 2030 году Китай станет лидером во всем, включая ядерное оружие»
Чем грозит России и США увеличение ядерной мощи Китая
«Дальневосточный Лас-Вегас»: как будут развивать игорную зону «Приморье»
Под Владивостоком создадут самую крупную в России игорную зону
Польза курения и нефритовые амулеты: почему отзывают статьи о COVID-19
Научные журналы отозвали 154 статьи о COVID-19
Затянуть пояса: аналитики прогнозируют рост ключевой ставки до 7%
Эксперты рассказали, когда ЦБ перейдет к смягчению денежно-кредитной политики
«Он всегда мечтал поехать в арабскую страну»
Бывшего узника Гуантанамо Мингазова могут депортировать из ОАЭ в Россию
На батарейках: первый тест-драйв электрического «УАЗа»
Завод УАЗ представил электромобиль на базе внедорожника «Хантер»
От охранника в морге до летучей мыши: лучшие роли Майкла Китона
«Имеют влияние»: зачем Россию и Китай позвали на встречу «Большой семерки»
Глава МИД Японии анонсировал встречу глав G7 с участием России и Китая
«Зеленский уехал с деньгами»
NI: украинцев смутила презентация Зеленским плана трансформации Украины именно в США
Far Cry, Deathloop и Call of Duty: во что поиграть этой осенью
Самые ожидаемые видеоигры осени 2021 года
«Она пыталась меня морально унизить»
Дебоширка с рейса Москва-Анталья рассказала свою версию конфликта с экипажем
«Представляю себе, что пришлось пережить бедному мальчишке»
Песков посочувствовал школьнику, который поправил ошибку Путина о войне
«Мы не прекратим сражаться за Бога, свободу и справедливость»
Представитель ополчения Панджшера сообщил о более 600 убитых талибах* за сутки
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях