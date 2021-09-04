В «Нафтогазе» считают, что «Северному потоку — 2» не дадут работать

Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в эфире телеканала «Украина 24» заявил о том, что проекту «Северный поток — 2» не разрешат работать в коммерческом режиме.

«То есть технически труба будет готова, они пустят газ, чтобы протестировать, что газ действительно может по ней идти, но в коммерческом режиме этот проект не будет работать, пока его не сертифицирует немецкий регулятор, и это еще должно быть подтверждено ЕК», — сказал он.

По его словам, чтобы европейский регулятор сертифицировал «Северный поток — 2» , необходимо, чтобы оператор российского газопровода доказал полное соответствие европейского праву, «а этого не будет».

Витренко в составе делегации, которую возглавляет президент Украины Владимир Зеленский, находится в США. После встречи с американским президентом Джо Байденом Зеленский рассказал, что стороны обсуждали гарантии энергетической безопасности для Украины в связи с запуском «Северного потока — 2». По его словам, США готовы вводить санкции, если будут нарушаться права Украины, а ее энергобезопасность будет под угрозой.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.