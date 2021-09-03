Греф заявил о рисках глобального финансового кризиса

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что из-за «перегрева» на мировых финансовых рынках возможен глобальный финансовый кризис. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ-2021, передает ТАСС.

«Что касается глобального финансового кризиса, такой риск очевидно есть. ЦБ РФ поступает ответственно, что такой риск обозначает. Мы уже много раз страдали от недооценки рисков, лучше их переоценить, чем недооценить», — сказал он.

Ранее Греф заявил, что реализация стратегии ESG-трансформации обеспечит долгосрочный экономический рост. Он подчеркнул, что на данный момент в России уже реализуется позитивный сценарий. Правительство РФ активно работает над проектом низкоуглеродной стратегии, разработало план по выходу России на углеродную нейтральность, отметил Греф.

По его мнению, эти изменения говорят о формировании в экономике новых точек роста, которые повысят инвестиционную привлекательность бизнеса, а также будут способствовать созданию новых рабочих мест и ускорению процессов модернизации экономики РФ под глобальные ESG-вызовы.