В ЦБ фиксируют резкий рост отказов в страховых выплатах

По итогам первого полугодия количество отказов в страховых выплатах в России увеличилось до 234,4 тыс. случаев (рост на 69,9%), говорится в сообщении пресс-службы Банка России.

Между тем сами страховые выплаты выросли до 384,5 млрд рублей (+29,6%), при этом объем премий достиг 894,2 млрд рублей (рост на 21%). На добровольные виды страхования пришлось 764,5 млрд рублей премий, а на обязательные — 129,4 млрд рублей.

В ЦБ фиксируют положительную динамику практически во всех сегментах рынка страхования, за исключением страхования имущества компаний.

Общее количество заключенных договоров за отчетный период возросло на 23,6% и достигло отметки 96,3 млн штук. В среднем один страховой полис в 2021 году стоил 9,3 тыс. рублей, а (-2,1%), а средняя выплата достигла 14,8 тыс. рублей, увеличившись на 4,4%.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, кто из россиян чаще всего страхует здоровье и жизнь. Как правило, это ипотечники, а также те, кто опасается пандемии и последствий заболевания.