Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

Дизайнер штор без высшего образования в Москве может рассчитывать на работу с заработной платой до 500 тыс. рублей в месяц, а также служебным автомобилем с водителем, чтобы выезжать на заказы. Об сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование портала Работа.ру.

По данным исследования, кандидату на должность дизайнера штор необходимо иметь среднее профессиональное образование, опыт работы не менее одного года и грамотную речь, а также понимать крой штор и уметь рассчитывать расход ткани.

На втором месте по уровню зарплаты — вакансия няни-гувернантки в семью. Такому специалисту готовы платить до 360 тысяч рублей за одну вахту из 60 рабочих и 30 выходных дней. Одно из обязательных требований, это, как минимум среднее специальное педагогическое образование, а также опыт работы от трех лет и наличие загранпаспорта.

Замерщик окон и балконов может зарабатывать до 250 тыс. рублей в месяц. Кандидат на эту должность должен иметь опыт работы от двух лет, знать оконные системы нескольких фирм, а также быть пунктуальным и чистоплотным.

Ранее в Минтруде заявили, что многие регионы вышли по безработице на уровень 2019 года. По состоянию на 1 августа, этот сектор экономики вернулся в целом на допандемический уровень. Вакансий стало больше, а желающих работать на прежних условиях все меньше. Работодателям приходится подстраиваться под требования работников — гибкий график, комфорт на рабочем месте, индексация зарплат.