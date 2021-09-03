Путин согласился отложить на год вопрос об отсрочке проверок бизнеса

Президент России Владимир Путин, участвуя в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), согласился отложить на год вопрос об отсрочке проверок бизнеса, сообщает РИА «Новости».

«Пять лет - это конечно, большой срок… Нам нужно посмотреть, как инвесторы реализуют заявленные планы. И как они пользуются теми мерами поддержки, которые в целом проработаны и это такой инструментарий, на мой взгляд, очень хороший. Поэтому действительно давайте через год вернемся к этому предложению», — заявил Путин, общаясь с модераторами и спикерами ВЭФ.

Ранее президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям ВЭФ-2021.

В приветствии главы государства отмечается, что за годы своей работы Форум снискал значительный международный авторитет, способствуя наращиванию многостороннего сотрудничества, упрочению партнерских связей между деловыми кругами России и других государств Азиатско-Тихоокеанского региона.