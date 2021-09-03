Власти поддержали идею передачи конфиската нуждающимся

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) согласилось с целесообразностью идеи о передаче малоимущим россиянам части задержанных таможней товаров, а также конфискованного имущества, которое не было реализовано. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо замруководителя ведомства Алексея Пономарева в адрес авторов инициативы.

«Вопрос о передаче части задержанных товаров, а также нереализованного конфискованного имущества благотворительным организациям в целом заслуживает внимания, в связи с чем Росимущество выражает готовность к его дальнейшей проработке и обсуждению в рамках экспертных совещаний», — говорится в документе.

Росимущество уточнило — с учетом законодательных особенностей распоряжения указанными видами имущества, для проработки предложений и возможных законодательных инициатив, вероятно, стоит пригласить на совещание представителей Федеральной таможенной службы и Минфина.

В августе Общероссийский народный фронт (ОНФ) выступил с предложением передавать малоимущим гражданам конфискованные таможней товары, которые подлежат уничтожению или не востребованы на торгах. По данным организации, за время пандемии одиноких пенсионеров, многодетных семей и маломобильных граждан обострилась потребность в товарах первой необходимости.

Ранее сообщалось, что арендное жилье для малоимущих семей может появиться в России.