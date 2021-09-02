Ростуризм запустит зимний этап туристического кешбэка

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что в этом году будет запущен зимний этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы рассчитываем запустить окно продаж на зимний сезон 2022 года в этом году, но он будет распространяться на период после 15 января», — сказала она в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Догузова уточнила, что в следующем году программа туристического кешбэка будет распространяться только на низкий сезон. Период с мая по сентябрь, как высокий туристический сезон, по программе кешбэка стимулировать не планируется.

По ее словам, примерные окна поездок будут с 15 января по конец апреля и с 1 октября по середину декабря.

Ранее сообщалось, что россияне купили детские путевки с кешбэком на 9 млрд рублей.