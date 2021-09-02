Зеленский назвал условия, при котором США гарантируют санкции против «Северного потока — 2»

США гарантируют, что введут санкции в отношении «Северного потока — 2», если другие страны создадут энергетические проблемы Украине. Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский, передает телеканал «Украина-24».

«Пока что мы находимся на той стадии, где президент (США. — «Газета.Ru») Байден лично гарантирует, что, если со стороны РФ или со стороны других представителей, других сторон «Северного потока — 2» в случае его запуска <...> будут нарушены какие-то вещи, которые предусматривают небезопасную ситуацию, энергетические проблемы для Украины, США гарантируют введение санкций против «Северного потока — 2», — сказал Зеленский.

По его словам, такая позиция является «большой победой». При этом украинский лидер отметил, что данный вопрос необходимо обсуждать далее.

Ранее Зеленский заявил, что в Киеве рассчитывают на гарантии США после того, как газопровод «Северный поток — 2» будет достроен и введен в эксплуатацию.

Зеленский находится в США с рабочим визитом, где 1 сентября встретился с Байденом. В ходе переговоров украинский президент заявил, что передал представителям американского лидера список из 450 человек, которые, как он утверждает, находятся в плену в Донбассе, Крыму и России.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.