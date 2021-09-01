Зеленский призвал американский бизнес инвестировать в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с представителями американского бизнеса в Вашингтоне призвал их вкладывать средства в украинскую экономику, сообщает пресс-служба Зеленского.

На встрече присутствовали финансовые, энергетические компании США, работающие в аграрном секторе, инфраструктурной и оборонной отраслях. Украинский лидер начал с того, что рассказал им о своем плане трансформации Украины, который включает в себя более 80 проектов стоимостью $277 млрд. По его словам, проведение подобных преобразований самостоятельно займет у Киева около 20-25 лет, и поэтому им нужна «хорошая поддержка».

«Многие реформ, многие шаги. Мы спешим, у нас нет времени на разговоры», — подчеркнул Зеленский.

Также он рассказал о проводимых в стране реформах: земельной, которая вызвала жесткую критику некоторых украинских политиков, банковской и преобразованиях в обороне. Помимо этого, он напомнил представителям бизнеса о том, что инвесторов, которые вкладывают в Украине от 20 млн евро, получают поддержку со стороны украинского правительства.

Ранее Зеленский заявил о том, что он ставит перед страной амбиционные цели относительно развития человеческого капитала, а также трансформации и энергетической безопасности страны. По его словам, финансироваться данные проекты будут за счет государственного бюджета Украины, а также международных программ помощи.