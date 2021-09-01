CEO Binance оценил перспективы создания собственной криптовалюты ««Талибана»*

Если движение «Талибан» (организация запрещена в России) когда-нибудь выпустит собственную криптовалюту, биржа Binance не будет размещать ее на своей торговой площадке. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал основатель и гендиректор компании Чанпен Чжао.

«Мы не содействуем террористической деятельности и отмыванию денег, и эти принципы для нас основополагающие, — сказал он. — Поэтому, если какие-то террористы выпустят какой-либо токен, мы не будем его размещать, вне зависимости от того, сколько людей его используют».

Собеседник издания подчеркнул, что в этом смысле речь идет о гипотетической ситуации, и на практике он не считает такой сценарий в принципе возможным.

«Я не представляю, что Талибан сможет выпустить такую ​​монету. Но они, вероятно, могут попытаться использовать биткоин, эфир или какую-либо другую существующую монету для своих транзакций», — сказал Чжао.

Основатель криптобиржи добавил, что его платформа использует сторонние инструменты, в том числе — Chainalysis и Elliptic, чтобы пресекать использование криптовалют террористами. По его словам, такие инструменты с высокой степенью точности могут идентифицировать транзакции, связанные с террористической деятельностью.

Полное интервью «Газеты.Ru» с CEO Binance Чанпэн Чжао читайте здесь.