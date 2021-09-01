Основатель Binance раскритиковал «экологичный» подход Илона Маска к криптовалюте

Блокчейн-сети, на основе которых работают существующие криптовалюты, потребляют гораздо меньше электричества, чем вся мировая финансовая система. Поэтому сдерживать развитие соответствующих технологий, апеллируя к вреду, который наносит окружающей среде та же биткоин-сеть, как это делают некоторые селебрити, в том числе Илон Маск, в корне неверно. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил основатель и генеральный директор криптобиржи Binance Чанпэн Чжао.

«Я думаю, что такие парни, как Илон Маск, ошибаются, когда апеллируют к вреду для экологии, говоря об энергоемкости биткоин-сети. Если говорить не об абсолютных, а об относительных показателях, то просто посмотрите на здания в центре города, и сколько вывесок разных банков висят на них», — сказал он.

Собеседник «Газеты.Ru» добавил, что если взять вообще все ресурсы, необходимые для работы финансовой системы, а не только электричество, то сеть биткоинов в сравнении с ней выглядит гораздо менее энергозатратной.

«Мне кажется, Илон говорит об этом, потому что он управляет компанией по производству электромобилей, и для него это очень деликатная тема. Но его машины тоже работают на электричестве, и я думаю, что мы тратим больше электроэнергии на работу этих машин, чем на биткоины, — говорит Чжао. — Поэтому при желании можно посмотреть на автомобили Tesla, и сказать, что гораздо эффективнее запитать их от солнечной энергии — таких технологий у нас еще нет, но это вовсе не значит, что их не нужно развивать».

Он отметил, что тот же Ethereum разрабатывает для своей платформы PoS-систему, практически независимую от электричества (нынешний способ формирования очередного блока в блокчейне зависит от вычислительной мощности оборудования участника, и, как следствие, — от энергопотребления, а в упомянутой системе — от количества криптовалюты на его счету — прим.ред.). Binance Chain, по словам Чжао, — по сути точно такая же неэнергозатратная PoS-система.

«Поэтому я думаю, что блокчейн — одна из самых энергоэффективных форм финансовой системы» — подытожил собеседник «Газеты.Ru».

Полное интервью «Газеты.Ru» с CEO Binance Чанпэн Чжао читайте здесь.

В конце марта Tesla начала принимать биткоины в качестве оплаты за поставляемые компанией электромобили. Но спустя примерно две недели Tesla отказалась от этой опции из-за того, что майнинг биткоинов потребляет слишком много электроэнергии, которая в основном производится за счет угольных электростанций.

Позднее гендиректор MicroStrategy Майк Сэйлор рассказал о заочной встрече ведущих майнеров биткоинов в Северной Америке, участником которой стал и Илон Маск. По его словам, участники собрания договорились создать специальный совет, который будет способствовать переводу майнинг-мощностей на более экологичные источники энергии.