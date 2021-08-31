Гражданским перевозчикам США запретили летать над всей территорией Афганистана

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило американским гражданским перевозчикам полеты над всей территорией Афганистана, за исключением одного маршрута вдоль восточной границы страны.

«FAA: из-за отсутствия контроля за воздушным движением, а также из-за постоянных проблем безопасности американским пилотам и зарегистрированным в США самолетам «запрещено работать на любой высоте над большей частью Афганистана», — написал в Twitter корреспондент Fox News Лукас Томлинсон.

Любой гражданский авиаперевозчик, который направляется в Афганистан или из Афганистана или следует через воздушное пространство государства обязан заблаговременно получить разрешение регулятора.

Накануне Пентагон подтвердил информацию о том, что все американские военные покинули территорию Афганистана. Также последний эвакуационный самолет США из Афганистана покинул Кабул. FAA сообщило, что аэропорт Кабула не находится под чьим-либо контролем, а управление воздушным движением не осуществляется.