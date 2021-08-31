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Гражданским перевозчикам США запретили летать над всей территорией Афганистана

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Parwiz/Reuters

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило американским гражданским перевозчикам полеты над всей территорией Афганистана, за исключением одного маршрута вдоль восточной границы страны.

«FAA: из-за отсутствия контроля за воздушным движением, а также из-за постоянных проблем безопасности американским пилотам и зарегистрированным в США самолетам «запрещено работать на любой высоте над большей частью Афганистана», — написал в Twitter корреспондент Fox News Лукас Томлинсон.

Любой гражданский авиаперевозчик, который направляется в Афганистан или из Афганистана или следует через воздушное пространство государства обязан заблаговременно получить разрешение регулятора.

Накануне Пентагон подтвердил информацию о том, что все американские военные покинули территорию Афганистана. Также последний эвакуационный самолет США из Афганистана покинул Кабул. FAA сообщило, что аэропорт Кабула не находится под чьим-либо контролем, а управление воздушным движением не осуществляется.

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