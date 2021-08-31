McDonalds решил зарегистрировать в России товарный знак «Макдак»

Американская компания McDonald's Corporation, которая владеет одноименной сетью быстрого питания, подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Макдак». Внимание на это обратил журналист Кирилл Седов в Facebook.

Согласно списку заявок на товарные знаки, это было сделано еще 19 августа. Тогда же организация подала заявку на товарный знак McDAK.

«Заявка на товарный знак подана в соответствии с планами компании по защите бренда», — сообщили РБК в пресс-службе McDonald's в России.

В июне McDonald's Corporation запатентовала товарный знак «Макдоналдс» на черном фоне и товарный знак «Макдоналдс» на полосатом коричневом фоне. Кроме того, у компании есть патенты на другие товарные знаки, среди которых «БигМак», «МакФлурри», «МакКафе» и «Университет Гамбургерологии».

В Гражданском кодексе России указано, что товарный знак является интеллектуальной собственностью, а также средством индивидуализации товаров юридических лиц и предприятий, которым принадлежит исключительное право его использования. Использовать зарегистрированные товарные знаки и сходные с ними обозначения для товаров других организаций запрещено, если нет разрешения правообладателя.

Ранее сообщалось, что McDonald's выпустил 50 геймпадов для PlayStation5 без разрешения компании Sony.