Польская компания приобрела одно из ключевых газовых месторождений Украины

Польский концерн PGNiG приобрел одно из ключевых газовых месторождений Украины, Библивское, сообщает издание «Украина.ру».

PGNiG подписал соглашение о покупке у украинской «ЭРУ Менеджмент Сервисез» 85% ее дочерней компании «Карпатгаздобыча», которой принадлежит право на добычу углеводородов на так называемой Библивской нефтегазовой площади. Общая площадь месторождения составляет 200 кв. км, оно находится во Львовской области вблизи польской границы.

«Бурение скважины запланировано на вторую половину 2022 года, после чего состоятся испытания пластов», — указано в сообщении «ЭРУ Менеджмент Сервисез».

Ранее стало известно, что польский концерн PGNIG собирается участвовать в сертификации «Северного потока — 2».

Председатель правления PGNiG Павел Маевский отметил, что Nord Stream 2 AG не хочет избежать применения законов о распределении собственности, доступа третьих сторон к инфраструктуре и прозрачных тарифов, указанных в III энергетическом пакете.