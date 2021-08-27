Москва, Петербург и Уфа возглавили рейтинг доступности школ

Москва, Санкт-Петербург и Уфа возглавили рейтинг доступности школ среди городов-миллионников, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные исследования картографического сервиса 2ГИС.

«В преддверии 1 сентября 2ГИС проанализировал доступность детских садов, средних, музыкальных и художественных школ в 15 миллионниках России. В лидерах по близости жилых домов к школам оказалась Москва, к детским садам — Санкт-Петербург, а в Казани музыкальные школы оказались самыми доступными среди городов выборки», — указано в исследовании.

В качестве меры доступности в исследовании было использовано медианное расстояние от жилых домов до детских садов, а также общеобразовательных художественных и музыкальных школ.

В Москве этот показатель составил 237 метров, в Санкт-Петербурге — 244 метра, а в Уфе — 281 метр.

Последнее место среди городов-миллионников занял Воронеж, в котором медианное расстояние составило 345 метров.

Ранее Москва вошла в тройку городов с лучшей транспортной системой.