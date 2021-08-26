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Booking собирается обжаловать штраф ФАС

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Reuters

Сервис по бронированию гостиничных номеров Booking.com собирается обжаловать штраф в размере 1,3 млрд рублей, который на них наложила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

«Мы разочарованы сегодняшним решением Федеральной антимонопольной службы. Мы всегда вносили свой вклад в развитие индустрии туризма и твердо уверены, что наша практика паритета цен является справедливой и позволяет Booking.com поддерживать экосистему путешествий, как мы всегда это делали», — заявили в Booking.com.

В компании подчеркнули, что подобная поддержка особенно важна сейчас, в «беспрецедентное время» для туризма. Представители сервиса уточнили, что ожидают результатов апелляции на заключение ФАС в отношении практики паритета цен.

В своем решении ФАС пояснила, что компания навязывала гостиницам, отелям, хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей. Это, в свою очередь, мешало им устанавливать цену на свои слуги в других каналах продаж ниже, чем на сайте Booking.com, пояснило ведомство. Это ограничивало конкуренцию и приводило к ущемлению прав гостиниц.

Антимонопольное дело против Booking.com было заведено по обращению организации малого и среднего бизнеса «Опора России». В декабре 2020 года его рассмотрение завершилось, ФАС выявила нарушения.

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